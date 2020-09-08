العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر أمني عراقي الثلاثاء لوسائل إعلام محلية، بمقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية. وقال المصدر إن "عنصرا أمنيا قتل وأصيب اثنان آخران نتيجة تفجير عبوة استهدفت رتلا الدعم اللوجستي في الديوانية".

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