شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بوق الإرهاب.. تقرير يكشف دور القناة القطرية فى دعم جماعات التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط قناة الجزيرة القطرية علاقات وطيدة مع الجماعات الإرهابية فى المنطقة، فمنذ نشأة القناة القطرية وهى تروج لكل قيادات الجماعات المسلحة، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة، فاستضافت جميع قياداته عبر شاشاتها إضافة إلى بث جميع الأفلام الخاصة بالتنظيم على القناة بشكل حصرى، وهو ما يثبت العلاقات القوية بين الجزيرة وهذه التنظيمات.

وذكر تقرير بالفيديو أن قناة الجزيرة هى البوق الرسمى لتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة الإرهابى، حيث أنتجت القناة القطرية عشرات الأفلام المتعلقة بتلك التنظيمات الإرهابية، والتى تروج لتلك التنظيمات وتدافع عنهم، كما أنها أنتجت فيلما عن أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة ولمعت فيه صورته، وتغاضت عن كل الجرائم التى قام بها.

وأضاف التقرير، أن قناة الجزيرة ظلت تروج وتعمل لخدمة تلك التنظيمات، ومنها أيضا الترويج لأفكار داعش الإرهابية، حيث كانت تحرص الشاشة القطرية على بث مقاطع الفيديو الخاصة بالتنظيم الإرهابى داعش وعملياته الارهابية فى مصر وعدد من الدول العربية.