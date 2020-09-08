حاكم نيويورك: أتعلمون ما المتسبب في انتشار كورونا؟ ..إنه ترامب!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ 5 دقائق

في تصريح مفاجئ لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الثلاثاء، اتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتسبب في انتشار وباء كورونا.

قال أندرو كومو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تسبب بتفشي فيروس كورونا” في الولاية بعد أن ماطل في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.

وفي حديثه للصحفيين، انتقد كومو ترامب والحكومة الفدرالية لعدم تقديمهما التمويل اللازم للتعامل مع تبعات الجائحة. كما أشار إلى أن إدارة ترامب، بما فيها مراكز مراقبة الأوبئة والوقاية منها، تسببت في انتشار الوباء في ولايته.

Advertisements

ونقل موقع “ذي هيل” عن كومو قوله: “دونالد ترامب تسبب بتفشي كوفيد-19 في نيويورك. هذه حقيقة. إنها حقيقة اعترف بها ترامب ومراكز مراقبة الأوبئة وكبير الخبراء فاوتشي”.

وأضاف: “أتعلمون ما المتسبب في هذا؟ إنها انعدام كفاءة ترامب… والآن لا يريدون تقديم التمويل الفدرالي للمساعدة في إصلاح الضرر الناجم عن الكمين الذي أنشأوه”.

وفي تعليقه على تصريحات كومو، قال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير إن كومو بدا “كشخص مصاب بجنون العظمة”، مضيفا أن ترامب قدم الدعم اللازم لنيويورك في أكثر من مرة.