كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات: إرسال مساعدات للسودان لمجابهة آثار السيول والفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الثلاثاء، طائرة إغاثة إماراتية، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الحكومة السودانية في توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتأثرين من السيول والفيضانات.

نقلت الطائرة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية، وكان في استقبالها مفوض العون الإنساني السوداني عباس فضل الله، والأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد، والسفير الإماراتي لدي السودان حمد الجنيبي.

وقال السفير الاماراتي بالخرطوم، إن هذه الطائرة من المساعدات ليست الأولى، وسيستمر الدعم الوارد إلى السودان بتوجيهات من القيادة العليا بدولة الامارات.

وبدوره، أعرب مفوض العون الإنساني السوداني عن شكره لدولة الإمارات لدعمها المستمر للسودان في مختلف المجالات.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.