التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1941 بكورونا في المغرب.. 72% في أربع جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1941 الجديدة، حيث سجلت 72 بالمائة منها في أربع جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 737 حالة، من بينها 628 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 306 حالة جديدة، منها 117 حالة بسلا.

وبجهة درعة تافلات سجلت 203 حالة جديدة، منها 87 بالراشيدية.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 160 حالة جديدة، منها 65 حالة ببني ملال.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 121 حالة جديدة، من بينها 85 حالة بمراكش.

وبجهة الشمال سجلت 118 حالة، من بينها 39 حالة بطنجة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 95 حالة، من بينها 41 حالة بأكادير.

وبجهة الشرق سجلت 75 حالة، وسجلت 69 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 46 بجهة فاس مكناس، و11 حالة جديدة بجهة كلميم واد نون، مقابل صفر حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

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وبلغ عدد الحالات النشطة 17055، وأصبح المعدل هو 47 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 240، من بينها 51 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1143 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 75721 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 208.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 5.3 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 57239 حالة، بمعدل تعاف يناهز 75.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1427 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.