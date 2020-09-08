دير الأسد: إحالة عريس ووالد عروس للتحقيق بعد حفل زفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتادت الشرطة اليوم، الثلاثاء، عريس ووالد عروس من قرية دير الأسد بمنطقة الشاغور، للتحقيق في أعقاب تنظيم حفل زفاف مخالف لتعليمات وزارة الصحة.
وفي التفاصيل، فإن الحفل استقطب مئات المدعوين دون الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وادعت الشرطة أنها "قامت بتحذير أهل العروس من إقامة الحفل بشكل مخالف للتعليمات، وما قد يترتب عن ذلك من فتح تحقيق جنائي وتحرير مخالفات".
ووفقا للشرطة، فإن حفل الزفاف أقيم فيما بعد بشكل يخالف كافة تعليمات وزارة الصحة، وعلى إثر ذلك جرى استدعاء والد العروس والعريس للتحقيق.
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