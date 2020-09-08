مساعدات إماراتية تصل السودان لإغاثة متضرري السيول والفيضانات

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة إغاثة إماراتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات في السودان.



وقدمت الإمارات هذه المساعدات عبر الهلال الأحمر الإماراتي وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويرافق الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإيصال المواد الإغاثية للمحتاجين والتي تتضمن مواد غذائية وايواء "خيام وأغطية ومشمعات" بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.

وكان في استقبال الطائرة سفير دولة الإمارات العربية لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي وعباس فضل المولى مفوض العون الإنساني ومكين حامد تيراب أمين عام جهاز المغتربين والملحق العسكري لدولة الإمارات العميد الركن ناصر محمد النيادي.

وقال السفير حمد الجنيبي، في تصريحات صحفية، إن الإمارات مستمرة في مساندة الشعب السوداني في مواجهة الكوارث التي ألمت به مؤخرا من سيول وفيضانات.

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وأشار إلى أن القيادة في دولة الإمارات ممثلة في الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أعلنت تضامنها ووقوفها مع الشعب السوداني.

وأكد الجنيبي استمرار دعم الإمارات للسودان، موضحا أن حجم الطائرة لم يسع كل المساعدات حيث سيقوم وفد الهلال الأحمر الإماراتي بإضافة المزيد من المواد والمعينات من السوق المحلي باعتبارها إغاثة عاجلة.

من جانبه قال محمد سالم الجنيبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي الزائر للسودان إن الطائرة تمثل بداية للدعم الإماراتي للمتضررين، موضحاً أن الوفد سيزور المناطق المتضررة من السيول والفيضانات للوقوف ميدانيا على توزيع المواد الإغاثية ومعرفة حجم الضرر وتقييم الأوضاع على الأرض.

بدوره، أشاد المفوض العام لمفوضية العون الإنساني بالسودان، عباس فضل الله بدعم حكومة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي للسودان طوال السنوات السابقة.

وقال إن الطائرة تمثل امتدادا لتضامن حكومة وشعب الإمارات مع السودان، كاشفا عن تضرر ١١١ ألف أسرة في مختلف ولايات السودان بالأمطار والسيول والفيضانات.

وأشار إلى أن المفوضية شرعت في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين عبر لجنة خاصة مكونة لهذا الأمر تقوم بتلقي المعلومات وتقدم المساعدات وفق أولويات محددة.

وأشاد الأمين العام لجهاز المغتربين السودانيين مكين حامد تيراب بدولة الإمارات حكومة وشعبا لوقوفها ودعمها للسودان منذ بداية جائحة كورونا مرورا بكارثة الأمطار والسيول والفيضانات.