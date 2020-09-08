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عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية المجر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بيتر سيراتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.

 

جرى خلال اللقاء - الذي عُقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الصحة والتعليم والاستثمار.

 

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

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وناقش  مستجدات جائحة (كوفيد – 19)، وأهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك، من أجل احتواء تداعياته والتوصل إلى لقاح للمرض.

 

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة بيتر سيراتو، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

 

من جانبه، أعرب بيتر سيراتو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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