تعرف على خطة مصر لعودة الدراسة في ظل كورونا

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، الثلاثاء، تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "الدراسة ستبدأ 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالمدارس والجامعات، باستثناء المدارس الدولية التي تبدأ فيها الدراسة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد أنه بالنسبة للفترة التي يقضيها الطلاب في المنزل سيكون لهم جدول خاص للدراسة وليست إجازة، مضيفا أن "العام الدراسي السابق كان استثنائيًا، ونجحت مصر بعبوره بنجاح مقارنة بالدول المختلفة".

وأشار شوقي إلى أن "تسكين 23 مليون طالب ومليون معلم بالمدارس في ظل وباء كورونا هو تحدٍ جديد للدولة المصرية"، معلنا أن "طلاب رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي إذا كانت مدرسة فترة واحدة فحضرهم سيكون من الأحد إلى الأربعاء، أما لو كان مدرسة بها فترتين سيحضر الطلاب 3 أيام، السبت والإثنين والأربعاء، ولكل مدرسة لها جدول خاص بها".

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أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس، قال شوقي، إن "مصادر التعلم تحتوي على دروس تذاع على القنوات التعليمية "حصة يوم بيوم"، على الهواء مباشرة، ثم تذاع على اليوتيوب، فضلا عن منصة إدمودو والمكتبة الإلكترونية".

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، أكد شوقي أنه سيتم تقسيمهم على 3 مجموعات كل مجموعة تحضر يومين أسبوعيا، وفقا للجداول التي تضعها المدارس، ومثلها المرحلة الثانوية.

وكشف أن "امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري، والأسئلة ستكون كلها اختيار من متعدد والطالب يخرج من اللجنة يكون عارف نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، والامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب".

وبشأن "طابور الصباح"، قال شوقي إنه "لن يتم إلغاؤه ومدير المدرسة له صلاحيات التنفيذ بما يراه مناسبًا مع المدرسة"، مضيفًا: "مدير المدرسة هو من يقرر مصير الطابور والحضور وكل مدرسة على حدة".