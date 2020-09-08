شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب وزيرين سابقين لبنانيين تورطا في دعم حزب الله والان نبدء بالتفاصيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، عقوبات على الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد. وقال مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية: عقوبات اليوم تبرز كيف تورط السياسيان اللبنانيان في الفساد وتآمرا مع حزب الله.

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