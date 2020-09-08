شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : سننتهك القانون «بقدر محدود» في البريكست والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بريطانيا جولة محادثات تجارية جديدة اليوم الثلاثاء معترفة بأنها ستخرق القانون الدولي لكن "بقدر محدود" بعد تقارير بأنها قد تقوض اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومع انخفاض الجنيه الاسترليني بشكل حاد بسبب مخاوف من مغادرة الاتحاد دون ابرام اتفاق استقال رئيس الإدارة القانونية بالحكومة بسبب خلاف بشأن خطة لاستبدال أجزاء من اتفاق الانسحاب الموقع في يناير. ومع تقييم الدبلوماسيين جدية رئيس الوزراء بوريس جونسون في كيفية إنهاء الملحمة المستمرة منذ أربع سنوات، تصر بريطانيا على أنها ملتزمة بالاتفاق. وفي رده على سؤال عما إذا كان التشريع المقترح ينتهك الالتزامات أو الترتيبات القانونية، قال وزير شؤون ايرلندا الشمالية براندن لويس "نعم، هذا ينتهك القانون الدولي بشكل دقيق ومحدود للغاية".

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