شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : نصف مليون شخص تضرروا من هطول الأمطار بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن زيادة كثافة هطول الأمطار في السودان خلال الأسبوع الماضي سبّب المزيد من الفيضانات والوفيات ، مما دعا الحكومة في السودان لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر .

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في تصريح صحفي إن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا منذ بدء هطول الأمطار في السودان منتصف يوليو الماضي ، منهم أكثر من ١١٠ آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري .

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وأضاف أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية فإن أكثر من ٥٠٠ كيلومتر مربع غمرتها المياه في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها ، ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب ٤٧ آخرون ، ونزح الآلاف من الناس .

ولفت المتحدث النظر إلى أن وكالات الأمم المتحدة تقدم المساعدات المنقذة للحياة لآلاف من المتضررين البالغ عددهم المتوقع نحو ٢٥٠ ألف شخص ، خاصة في المسكن والإمدادات الصحية والمياه النظيفة، مشيراً إلى أن الأوضاع قد تتدهور خلال الأيام المقبلة ويزداد ارتفاع مستوى المياه في النيل الأزرق ، مما سيؤدي إلى المزيد من الفيضانات والدمار .

ودعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المجتمع الدولي لتوفير الدعم والتمويل العاجل لتجديد مخزونات المساعدات ومواصلة عمليات الاستجابة ، مشيرا إلى أن منظمات الإغاثة في السودان لم تتلق حتى الآن سوى ٤٤٪ من ميزانية الاستجابة الإنسانية للعام الجاري ٢٠٢٠ البالغة ١،٦ مليار دولار أمريكي .