شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات إغاثية مصرية تتوجه إلى السودان وجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
توجهت ثلاث طائرات نقل عسكرية مصرية إلى مطار الخرطوم بالسودان، وأخرى إلى مطار جوبا بجنوب السودان، محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للإسهام في تخفيف العبء وإغاثة متضرري السيول بالدولتين الشقيقتين.
وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم: إن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.
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