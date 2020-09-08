الصحة العالمية: الإصابة أكثر من مرة مُمكنة وكورونا ليس آخر وباء

اللقاح الأميركي قد يكون جاهزا بحلول أكتوبر ..وروسيا تطلق الدفعة الأولى من (سبوتنيك) للتداول

ـ وفيات وإصابات جديدة في السعودية والكويت

ـ العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم

ـ مصر تعلن خطتها للعام الدراسي الجديد

ـ المغرب يعلن إغلاق الدار البيضاء

ـ ولادة أول طفل لمصابة في غزة

ـ الأردن يستأنف تسيير الرحلات الجوية الدولية

ـ ارتفاع الإصابات في بريطانيا يثير قلقا كبيرا

ـ إصابات جديدة في مخيم موريا للاجئين باليونان

ـ إسبانيا تتصدر أوروبا في عدد الإصابات

ـ فرنسا تقول إنه من الممكن تجنب موجة ثانية

ـ كوريا الجنوبية تعيد هيكلة مركز مكافحة الأمراض

ـ هونج كونج تخفف مزيدا من القيود

ـ إعادة فتح تاج محل وتسجيل معدل وفاة قياسي بالهند

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن موعد جديد لتوفر لقاح ضد فيروس كورونا. موضحا أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا بحلول شهر أكتوبر المقبل، مضيفا: “لقد قمنا بعمل مذهل وبسرعة لم يرها أحد من قبل”. وتابع: “كان من الممكن أن يستغرق هذا عامين أو ثلاثة أعوام. وبدلاً من ذلك سيتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة جدًا. يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر أكتوبر”. ومضى يقول: “سيكون اللقاح آمنًا للغاية وفعالًا للغاية وسيتم تسليمه قريبًا جدًا، يمكن أن تكون لدينا مفاجأة كبيرة جدا قادمة”. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام. وقالت الوزارة الروسية في بيان إنه تم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا، الذي تم تطويره في مركز “جاماليا” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، للتداول العام، وذلك “بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته”. ولفت البيان إلى أنه سيجري تسليم الدفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.

الى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بكوفيد 19 أكثر من مرة ممكنة، لكن الأعداد محدودة. وأشارت المنظمة إلى أنها تقوم بدراسة في هذا الشأن لفهم سبب الإصابات المتكررة، وعلاقتها بشدة المرض الذي أصيب به الشخص في المرة الأولى، وكم من الوقت وفّرت له الأجسام المضادة الحماية . ودعت المنظمة الأشخاص الذين يقومون بتجهيز جثامين المتوفين بكوفيد 19 إلى ارتداء معدات الوقاية الشخصية لحماية أنفسهم من العدوى. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة. وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف ” هذا لن يكون آخر وباء، “يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن عندما يأتي الوباء التالي ، يجب أن يكون العالم مستعداـ أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة “. من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بالمنظمة إن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لكوفيد19. وقالت ماريانجيلا سيماو مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية بجنيف إن “مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين. نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات”. في سياق متصل، قال مستشار بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم(كوفاكس). وقال بروس إلوارد في إفادة صحفية “الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس والمناقشات جارية بهذا الخصوص”. وأضاف “سنرحب بمشاركة الهند، لدى الهند خبرة كبيرة”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل30 حالة وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد و 857 إصابة.

الى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق سيعيد فتح منافذه الحدودية البرية والمطاعم والفنادق ويعيد المسابقات الرياضية دون جماهير. في السياق، أعلن وزير التعليم المصري طارق شوقي خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، ولفت إلى أنها تعتمد بشكل عام على تقسيم حضور الطلاب للمدارس. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المغربية إغلاق مدينة الدار البيضاء لتطويق رقعة انتشار فيروس “كورونا”. وفي قطاع غزة أعلن مستشفى غزة الأوروبي تسجيل ولادة أول طفل لامرأة مصابة بفيروس كورونا في القطاع. بدورها، سجلت الأراضي الفلسطينية حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس كورونا المستجد بواقع 10 حالات جديدة. الى ذلك، استأنف الأردن أمس تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى نحو 40 دولة، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من تعليق جميع الرحلات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع لنحو 391 ألف حالة، بعد تسجيل 2302 إصابة جديدة. فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 462 ليصل إلى 188513. وفي بريطانيا، قال نائب كبير أطباء انجلترا إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تثير قلقا كبيرا وإن الناس “استرخوا أكثر مما يجب” خلال الصيف. من جهته، قال مسؤول في وزارة الهجرة إن اليونان سجلت حتى الآن 17 حالة إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد في مخيم موريا للاجئين المُكتظ بجزيرة ليسبوس. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد نصف مليون حالة، لتكون بذلك أحد البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء. وفي فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن وضع مرض كوفيد19 في فرنسا “مقلق” حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى “أمر يمكن تجنبه”. على صعيد متصل، أعادت كوريا الجنوبية تنظيم المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتصبح وكالة حكومية جديدة تتمتع بصلاحيات أوسع في مجال مكافحة الأمراض المعدية. بدورها، أعلنت وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، أنه من المقرر أن يتم تخفيف المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. وفي الهند أعلن مسؤولون ، أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح مزار “تاج محل”، أشهر المعالم السياحية في الهند، فيما أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر أمس رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.