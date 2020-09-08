عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي على طريق الديوانية السريع

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على رتل لدعم التحالف الدولي على طريق الديوانية السريع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتلا لدعم لوجستي للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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