الشرطة الاتحادية تعلن مقتل ثلاثة ارهابيين وتدمير اربع مضافات جنوب كركوك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة ارهابيين وتدمير اربع مضافات جنوب محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية المتمثلة باللواء التاسع عشر وكتيبة هندسة ميدان الفرقة ومفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري تواصل عملياتها الأمنية التي انطلقت هذا اليوم بتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (ابو شحمة) ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك".



واضافت ان " نتائج التفتيش اسفرت عن محاصرة احد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وهو ثالث ارهابي تم التخلص منه هذا اليوم وكذلك تدمير وإتلاف 4 مضافات للعصابات الإرهابية كما تم تدمير كدس يحتوي على أكثر من 30 مقذوف حربي من قبل مفارز الجهد الهندسي".



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