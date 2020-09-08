واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين

فرضت الولايات المتحدة الاميركية، الثلاثاء، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن الخليل المقرب من نبيه بري ويوسف فنيانوس المقرب من سليمان فرنجية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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