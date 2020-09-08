اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية خلال سبعة أيام.
وقالت المرور العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر ان تكون مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية خلال سبعة ايام من بعد ظهور اسمائهم بمواعيد المراجعة".
وأضاف البيان أنه "يسقط حقهم بالمراجعة بعد سبعة ايام".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن مراجعة 'الحاجزين' عبر البوابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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