المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن مراجعة 'الحاجزين' عبر البوابة الإلكترونية

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية خلال سبعة أيام.

وقالت المرور العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر ان تكون مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية خلال سبعة ايام من بعد ظهور اسمائهم بمواعيد المراجعة".

وأضاف البيان أنه "يسقط حقهم بالمراجعة بعد سبعة ايام".