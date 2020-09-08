حريق داخل مقر للحشد وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مقر للحشد في منطقة العرصات وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، في غرفة بمقر لواء 40 حشد شعبي في العرصات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الاخماد".