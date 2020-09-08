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42 إصابة بكورونا في صفوف موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم في سوريا

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أصيب 42 من موظفي الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم بكورونا المستجد في سوريا في وقت يشهد ازدياد تفشي الوباء في البلاد وفق ما أفاد ناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة.
وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ينس لاركي إن نحو مئتي شخص من موظفي الأمم المتحدة وأقاربهم "ظهرت عليهم عوارض كوفيد-19"، موضحاً أن "42 منهم ثبُتت إصابتهم" بالفيروس، من دون أن يُحدد عدد موظفي الأمم المتحدة ضمنهم أو جنسياتهم.

وأشار لاركي إلى أنّ "الحالات الأخرى معزولة، وتخضع لفترة حجر لمدة 14 يوما" وهم يتوزعون على وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة في أنحاء سوريا.

وتظهر على المصابين من موظفي الأمم المتحدة وفق لاركي "عوارض خفيفة". وتمّ إجلاء ثلاثة منهم إلى بيروت لتلقي العلاج.

وأعرب لاركي عن اعتقاده بأن "عدد الإصابات الحقيقي يتخطى العدد المعلن رسميا".

وتشهد سوريا مؤخرا ازديادا ملحوظا في عداد الإصابات بالوباء. وسجّلت وزارة الصحة حتى اليوم 3229 إصابة بينها 137 وفاة.


ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ممرضين وأطباء سوريين في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أنّ المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات كوفيد-19 تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة. وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والأسرّة.

وكانت مصادر طبية عدة أفادت لوكالة فرانس برس منتصف أغسطس عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع "مخيف" في مشاف تكتظ بالمصابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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