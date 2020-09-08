وفد ليبي بالقاهرة.. تحرك جديد لحل الأزمة سياسيا

قالت مصادر مطلعة، إن وفدا ليبيا قادما من مصراتة يصل إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث سبل حل الأزمة بالطرق السياسية.

ووفق المصادر، فإن الوفد يضم 5 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، أبرزهم: بلقاسم قزيط وسعد بن شرادة، إضافة إلى 4 نواب منشقين عن البرلمان الليبي وهما: أبو بكر سعيد وأيمن سيف النصر ومحمد الرعيض وحسن شابا.





وحسب مصادر دبلوماسية ليبية فمن المقرر أن يلتقي الوفد الليبي، عددا من المسؤولين المصريين لمناقشة تطورات الملف الليبي، كما سيناقش الوفد مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا بين الأطراف الليبية.

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يأتي ذلك فيما تستعد جامعة الدول العربية لعقد دورتها رقم 154 على مستوى وزراء الخارجية، غدا الأربعاء، حيث ناقشت الاجتماعات التحضيرية، التي يشارك فيها المندوبون الدائمون عددا من القضايا في مقدمتها التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات الوضع في ليبيا.

وتجري مفاوضات لحل الأزمة بين الأطراف الليبية في أكثر من مسار حيث تجتمع عدة شخصيات سياسية بينهم برلمانيون وأعضاء ما يسمى بـ"مجلس الدولة الاستشاري" في جنيف، وتقابلها أخرى بمدينة بوزنيقة بالمغرب، حيث تضم وفدا من البرلمان الليبي وآخر من مجلس الدولة.

وتهدف تلك الجهود إلى إعادة المسار التفاوضي الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية والذي توقف في مارس/ آذار الماضي، باستقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة.

ورعت مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية عدة مسارات تفاوض ليبية للوصول إلى حل جذري للحرب في ليبيا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أطلقت مصر مبادرة للحل السياسي للأزمة الليبية استندت فيها على مطالب الليبيين وطموحاتهم على خلفية المبادرات الدولية السابقة، ووفق مخرجات "مؤتمر برلين" حيث جاء في مقدمتها إخراج القوات التركية من ليبيا وسحب مرتزقتها وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.