رئيس الأركان الأمريكي: القتال في الخارج "ملاذ أخير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل ،الثلاثاء، أن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وامتنع الجنرال جيمس مكونفيل عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب بأن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.

وقال مكونفيل، خلال إحدى الفعاليات،: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن".

وأضاف قائلا: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".