شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأسبوعين آخرين.. تمديد الدراسة عن بعد في المدارس الخاصة بالشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تمديد التعلم "عن بُعد" لجميع المراحل في المدارس الخاصة بالإمارة، لأسبوعين آخرين اعتباراً من الأحد القادم الموافق 13 سبتمبر وحتى الخميس 24 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وقد تلقى طلاب المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بجميع المراحل الدراسية تعليمهم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020-2021، "عن بعد"، وذلك بناءً على القرار السابق الصادر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالإمارة، حيث أكدا على متابعتهما المستمرة لتطورات الوضع ميدانياً، حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

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