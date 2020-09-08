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منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء إجراءات كورونا المرتقبة في التشيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء إجراءات كورونا المرتقبة في التشيك

متابعات_ الخليج 365

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلقها بشأن الوضع المتعلق بجائحة كورونا في التشيك وخفض الحكومة المزمع لتتبع مخالطي المصابين.

 

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في التشيك في بيان نشر عبر موقع فيسبوك: "لا توجد بدائل للفحص وتعقب الحالات والعزل للتغلب على كوفيد- 19، لا هنا ولا في أي مكان آخر".

 

وردت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة على تصريحات رئيس الوزراء أندريه بابيس، الذي اقترح تتبع سلاسل العدوى في الحالات ذات الأعراض الشديدة فقط.

 

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قد يتم اتخاذ قرار بشأن هذه السياسة الجديدة بحلول نهاية الأسبوع.

 

واشتكى المسؤولون التشيكيون من نقص في أطقم العاملين  حيث حاولت السلطات تتبع سلاسل العدوى أيضا في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض، حسبما قالت زدينكا ياجروفا، رئيسة السلطات الصحية في براغ، لصحيفة "برافو".

 

وذكرت أن هذا جعل التشيك في وضع سيئ، حيث إن الدول المجاورة لم تتبع السلاسل بهذه الجدية، مما يعني أن الأعداد غير قابلة للمقارنة.

 

ووصلت أعداد الإصابات في التشيك إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية. وتم تسجيل 563 حالة إصابة جديدة أمس الاثنين.

 

 

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