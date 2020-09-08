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66 طنا من السلال الغذائية للنازحين إلى حضرموت وحجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كجم، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 فرد، فيما وزع 594 سلة غذائية تزن 43 طنا و956 كجم للأسر الفقيرة والنازحة في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكة ونازحي الطينة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,782 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وفيما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، قدم مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في عدن خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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