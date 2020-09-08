66 طنا من السلال الغذائية للنازحين إلى حضرموت وحجة

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وفيما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، قدم مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في عدن خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقام مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
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