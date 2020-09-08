التعاون الإسلامي تدين طائرات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت منظمة التعاون الإسلامي إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، التي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، والأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح .

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتمكنها من حماية المدنيين والأعيان المدنية من الطائرات المسيرة «المفخخة»، التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية، والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.