شكرا لقرائتكم خبر منظمة دولية تشكو قطر للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستنكرت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر.
وقالت المؤسسة «في 17 يوليو 2018، اعتقلت السلطات القطرية بشكل تعسفي محمد السليطي، وهو مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، خلال توقف رحلته المتجهة إلى تركيا في مطار حمد الدولي، حيث احتجزه جهاز أمن الدولة، دون إبداء أي أسباب، وظل محتجزا بشكل تعسفي لمدة تزيد عن 5 شهور، ومنع من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط.
وعقب الإفراج عنه فوجئ السليطي بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية ونفسية بالغة، حيث أصبح غير قادر على مغادرة البلاد والعودة إلى الولايات المتحدة حيث مصدر رزقه بالرغم من الإفراج عنه، حاول التواصل مع السلطات القطرية مرارا وتكرارا لمعرفة أسباب منعه من السفر أو حتى طبيعة البلاغ الذي أفضى باحتجازه تعسفيا، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على السليطي، خاصة في ظل غياب أي أسباب قانونية لفرض منع السفر، وهو الأمر الذي يشكل إجراءات تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني، مما يجردها من صحتها ويجعلها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة القطرية.
من جانبها ناشدت مونيكا مينا منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت السلطات القطرية بإعادة النظر في الإجراء التعسفي بمنع السليطي من السفر وضرورة رفع هذا القرار؛ كما طالبت بالتحقيق في واقعة الاعتقال التعسفي وتقديم التعويض الملائم له.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة دولية تشكو قطر للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.