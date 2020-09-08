شكرا لقرائتكم خبر 350 صاروخا ومقذوفا في قبضة الشرطة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الأمن العراقية أمس العثور على 50 صاروخا و300 مقذوف جنوبي كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «قطاعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوبي المحافظة».

وأشار البيان إلى أن «القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقا للسياقات».

على صعيد آخر، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أن الحكومة العراقية على استعداد للتعاون في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال خلال استقباله مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق كارن وايتنك «إن هدف الحكومة العراقية هو عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أو ما يختارونه من البلدان، بعد توفر الظروف المناسبة، لأن ظروف العراق الاقتصادية الحالية لا تؤهله لاستقبال اللاجئين».