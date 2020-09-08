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14 قتيلا من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل الجيش الصومالي أمس 14 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية، في محافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الوطني تصدى لهجوم قامت به عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية، مما أسفر عن مقتل جندي واحد وإصابة 7 مدنيين، مشيرة إلى تنفيذ الجيش حاليا عملية عسكرية في مدينة بلعد لمطاردة فلول الميليشيات.

وكان الجيش الصومالي حقق خلال الفترة الماضية انتصارات عدة خلال مواجهات جرت مع عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عدد من المناطق التي استعاد السيطرة عليها بعد إطلاق عمليات عسكرية موسعة في مختلف مدن الصومال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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