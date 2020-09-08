14 قتيلا من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

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وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الوطني تصدى لهجوم قامت به عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية، مما أسفر عن مقتل جندي واحد وإصابة 7 مدنيين، مشيرة إلى تنفيذ الجيش حاليا عملية عسكرية في مدينة بلعد لمطاردة فلول الميليشيات.
وكان الجيش الصومالي حقق خلال الفترة الماضية انتصارات عدة خلال مواجهات جرت مع عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عدد من المناطق التي استعاد السيطرة عليها بعد إطلاق عمليات عسكرية موسعة في مختلف مدن الصومال.
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