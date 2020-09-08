12 قتيلا في انهيار صخري بباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤولون باكستانيون أمس بمقتل نحو 12 عاملا، وإصابة العشرات جراء انهيار صخري بمحجر للرخام شمال غربي البلاد.

وقال قائد الشرطة المحلية طارق حبيب إن صخرة ضخمة سقطت على العمال في منطقة مهمند بإقليم خيبر-بختونخوا، وأضاف أن الصخرة دفنت العمال وسدت المدخل، وظل العمال محاصرين في الداخل لساعات عدة.

وقال مسؤول الإنقاذ بلال فائزي إنه تم انتشال المصابين والقتلى بعد جهود استمرت لساعات، فيما أكد مسؤول الإدارة المحلية افتخار أحمد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لأن بعض العمال ما زالوا محاصرين.