منظمات حقوقية تهاجم تركيا بسبب ناشطة إيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت منظمات حقوق الإنسان هجوما كبيرا على السلطات الإيرانية، بسبب اعتقال الناشطة النسوية الإيرانية مريم شريعتمداري في أنقرة، وأكد الناشطون الإيرانيون أن تركيا أصبحت مأوى غير آمن للاجئين السياسيين الهاربين من بطش نظام ولاية الفقيه في طهران.

وأعلنت مريم شريعتمداري، والتي تعرف بأنها إحدى «فتيات شارع الثورة» اللواتي اعتقلن بسبب تنظيمهن احتجاجات عامي 2017 و2018 أمس، أن الأمن التركي قد احتجزها في مدينة دنيزلي، وهي مهددة بالترحيل إلى إيران.

وأثارت قضية احتمال ترحيل شريعتمداري قسرا، وبطلب من السلطات الإيرانية موجة احتجاج عبر مواقع التواصل باللغة الفارسية، وحملة انتقادات لأداء الحكومة التركية.