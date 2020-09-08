منظمات حقوقية تهاجم تركيا بسبب ناشطة إيرانية

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وأعلنت مريم شريعتمداري، والتي تعرف بأنها إحدى «فتيات شارع الثورة» اللواتي اعتقلن بسبب تنظيمهن احتجاجات عامي 2017 و2018 أمس، أن الأمن التركي قد احتجزها في مدينة دنيزلي، وهي مهددة بالترحيل إلى إيران.
وأثارت قضية احتمال ترحيل شريعتمداري قسرا، وبطلب من السلطات الإيرانية موجة احتجاج عبر مواقع التواصل باللغة الفارسية، وحملة انتقادات لأداء الحكومة التركية.
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