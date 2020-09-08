شكرا لقرائتكم خبر القبض على مسؤول تنظيم داعش بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت السلطات التركية إنها ألقت القبض على ما وصفته بأنه «مسؤول تنظيم داعش» في ولاية دياربكر جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية فقد ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على مسؤول التنظيم الإرهابي في ديار بكر نهاد طوران.

وذكرت أن طوران صادر بحقه مذكرة بحث بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي مسلح، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مطلع سبتمبر الحالي إلقاء القبض على ما يسمى بـ «أمير داعش في تركيا» إلا أنه لم يتم الكشف لاحقا عن تفاصيل بشأنه.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.