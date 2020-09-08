شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص فى الحركات الإسلامية يكشف انقسام الإخوان بسبب الخلافات الضخمة بين القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على بكر، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان لم تعد جماعة واحدة بل أصبحت مجموعة من الجماعات المنشطرة في ظل الانقسامات الحادة التي تواجهها تلك الجماعة خلال الفترة الراهنة. وأضاف المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال مرشد جماعة الإخوان زاد من انقسامات الجماعة، وتسبب في المزيد من الانشقاقات في ظل اختلاف الكثير من قيادات الإخوان على قيادة إبراهيم منير للجماعة خلال الفترة الراهنة.

ولفت المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية إلى أن التنظيم الإخوانى يمر بأصعب أيامه الآن، في ظل الارتباك الشديد الذى يعانى منه بعد الضربات القوية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لقياداته.