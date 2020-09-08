شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب" ترصد إقبال السيدات على المشاركة بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعتمد على التقنيات الحديثة فى نقل وتغطيتها للعملية الانتخابية، مؤكدا أن التنسيقية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى تلك التقنية .وأضاف محمد عبد العزيز، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب، أن غرفة العمليات تستمر فى متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن متابعو التنسيقية بالمحافظات بدأوا فى تغطية كافة المحافظات منذ الساعة التاسعة صباحا وتلاحظ أن جميع اللجان فتحت فى مواعيدها وأن متابعو التنسيقية لم يرصدوا مخالفات تذكر، وارتفاع تصويت السيدات فى محافظات الوجه القبلى .

يذكر أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت من قبل أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء.

وأضافت التنسيقية أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح اليوم، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية تطبيق "زووم".