شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها عن اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها مستمرة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة، حيث تجرى الإعادة في 14 محافظة، على 26 مقعد بين 54 مرشح متنافس، جميعهم على النظام الفردي.

وأضافت تنسيقية الأحزاب فى تقرير لها ، أن متابعو التنسيقية الحاصلون على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات بدأو في تغطية كافة المحافظات الـ 14، التي بها جولة الإعادة منذ الساعة 9 صباحا، موعد فتح اللجان الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت :"وتلاحظ لدى متابعينا أن كافة اللجان الفرعية التي زاروها قد بدأت في 9 صباحا دون تأخير، ولم نرصد مخالفات انتخابية تذكر، كما أن نسبة الإقبال لا تزال بين الضعيف والمتوسط بحسب نسبة الإقبال في كل محافظة، ومن المنتظر أن تزيد نسبة الإقبال بعد انكسار موجة الحر في الساعات القادمة وخاصة مع عودة الموظفين من أعمالهم، كما أكد متابعينا على ارتفاع نسبة تصويت السيدات في محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر".

ومن بعض الأمثلة، التي رصدها متابعونا في المحافظات المختلفة، الآتي:

١- محافظة أسوان، منطقة إدفو، مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة، رقم اللجنة الفرعية 172، بدأ التصويت الساعة 9 صباحا ويوجد مكان يختلي به الناخب للإدلاء بصوته بسرية ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم من خلال متابعينا عن سير العملية الانتخابية أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية بهذه اللجنة الفرعية مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

٢- محافظة الأقصر، منطقة إسنا، مدرسة أم المؤمنين الاعدادية للبنات، رقم اللجنة الفرعية 187، تم فتح اللجنة في موعدها الساعة 9 صباحا ويوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للإدلاء بصوته بسرية ولا توجد مخالفات أو دعاية انتخابية خارج أو داخل اللجنة وتطبيق كامل الاجراءات الاحترازية.

٣- محافظة أسيوط، مركز الفتح، قرية الفيما، مدرسة جاد الواحي، لجان فرعية رقم 593 و594، تم فتح اللجنة في تمام 9 صباحا، ويوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للإدلاء بصوته بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها.

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٤- محافظة أسيوط، مركز الفتح، قرية الأكراد، مدرسة الأكراد الابتدائية الجديدة، لجنة فرعية رقم 590، تم فتح اللجنة الساعة 9 صباحا ويوجد مكان للتصويت يختلي به الناخب للتصويت بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين ولا توجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها.

٥- محافظة الجيزة، منطقة الشيخ زايد، لجان فرعية رقم 587 و588 و589، تم فتح اللجنة في مواعدها 9 صباحا، يدلي الناخب بصوته خلف ستار، ولا توجد مخالفات أو دعايا انتخابية خارج أو داخل اللجان، ولا يوجد مناديب للمرشحين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

٦- محافظة القليوبية، مركز طوخ، قرية كوم الأطرون، مدرسة كوم الأطرون بالتعليم الاساسي، لجنة فرعية رقم 757، تم فتح اللجنة في 9 صباحا ويوجد ساتر لتصويت الناخب بشكل سري، ولكن تلاحظ لدى متابعينا أن الساتر في مواجهة رئيس اللجنة مما قد يجعل صوت الناخب مكشوفا، ويوجد مناديب للمرشحين، كما تم رصد دعاية انتخابية لأحد المرشحين خارج للجنة مما يعد كسر للصمت الانتخابي.

٧- محافظة القليوبية مركز قها، مدرسة الشهيد هشام بيومي الإعدادية، لجنة فرعية رقم 206، تم فتح اللجنة فى 9 صباحا يوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للتصويت بشكل سري، ويوجد مناديب للمرشحين ولا توجد دعاية انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٨- محافظة سوهاج، مدينة طهطا، منطقة ساحل طهطا، مدرسة ساحل طهطا الابتدائية، لجان فرعية 71/72، تم فتح اللجنة في 9 صباحا، يوجد مكان يختلي به الناخب بشكل سري، يوجد بكل لجنة فرعية عدد 2 مندوب للمرشحين، وبسؤالهما عن سير العملية الانتخابية أكدا عدم وجود مخالفات انتخابية ، ولا يوجد دعاية انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٩- محافظة بني سويف، مركز بني سويف، مدرسة الزرابي الابتدائية، رقم اللجنة الفرعية 63، يوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للتصويب بسرية، يوجد مناديب لأحد المرشحين ، ولا يوجد دعاية انتخابية أو مخالفات داخل أو خارج اللجنة.

١٠ - محافظة بورسعيد، منطقة الضواحي، مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية، رقم اللجنة الفرعية 54، تم فتح اللجنة في موعدها ويوجد مكان يختلي الناخب بنفسه للتصويت بشكل سري، ويوجد مناديب للمرشحين، لا تؤجد مخالفات أو دعاية انتخابية.