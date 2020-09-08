شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن يتوقع مشاركة واسعة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، مشاركة واسعة للمصريين فى التصويت بانتخابات مجلس النواب القادمة والذى يختلف تركيبته وطبيعته عن انتخابات مجلس الشيوخ وهو ما سيجعل المنافسة أكثر حدة، موضحا أن المجلس بصفته التشريعية والرقابية تجعله يلتمس مع حياة كل مواطن وكل ما يجرى فيه يهمه. وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية أمس لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن المشهد بانتخابات البرلمان ستكون أكثر شراشة وحدة من انتخابات "الشيوخ"، مشددا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنوط به إصدار كافة تشريعات الدولة فى مختلف المجالات بتنظيم كل ما يخص حياة المواطن، بداية من رخصة المرور وحتى التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وما يخص عمله وغيره من الأمور.

ورفض "الخولى" أى محاولات للتقليل من أهمية مجلس النواب والقول بـ"هناخد ايه من الانتخابات ويعملك إيه مجلس النواب"، فهو مجلس له أهمية بالغة بصفته مشرعا لقوانين الحياة بأكملها فى مختلف المجالات وهو من يراقب السلطة التنفيذية ويناقش كافة المشاكل المجتمعية، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة الفعالة والتعبير عن صوته فى الصندوق الانتخابى، قائلا "اتحدى أن يكون ذهب صوت واحد لمواطن بالخطأ منذ ثورة 25 يناير حيث تتم الانتخابات بإشراف قضائى كامل.. كما أن القوائم تمثل فيها المرأة والفئات من الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين، بنسبة تصل لما يقرب من 60% أى إذا كنا نتحدث عن العصبية والقبلية فلا توجد بالنسبة الكبيرة بالقائمة والمنافسة الأشد ستكون فى دوائر الفردى".

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وكان قد بدأ العد التنازلي لاستعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب للدورة البرلمانية لـ2021، وكان مجلس النواب قد حسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات النواب وفق النظام الانتخابي الجديد والذى جاء مناصفة بين القائمة والفردى، وذلك قبل رفعه لدور الانعقاد الحالى.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.