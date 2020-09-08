شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استخدمت الإخوان السلاح ضد المصريين منذ نشأة الجماعة فى عهد حسن البنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منير أديب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان منذ نشأتها فى عهد حسن البنا وهى جماعة تستخدم العنف وتمارس الإرهاب ولم تكن جماعة دعوة كما ذكر حسن البنا خلال إنشاء الجماعة فى عام 1928.

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وأضاف الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حسن البنا استخدم العنف من خلال إنشاء التنظيم الخاص بعد نشأة الجماعة بسنوات، وتم إنشاء مليشيات مسلحة واستخدمت السلاح فى قتل المعارضين للجماعة، وهو ما يؤكد أن الإخوان تنظيم متطرف.

ولفت الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن هدف الإخوان هو حكم الناس بالحديد والنار والانقلاب على كافة الأعراف السياسية، موضحا أن الشعب المصرى يرفض الإخوان وفكرهم وممارساتهم، لافتا إلى أن الإخوان خلال الفترة الراهنة طبقت نفس فكر حسن البنا من خلال إنشاء حركات مسلحة.