شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المرأة تتصدر المشهد فى جولة الإعادة اانتخابات مجلس الشيوخ بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المواطنون توافدهم على مقار اللجان الانتخابية لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ بمنطقة الهرم، للتصويت فى اليوم الأول، وحرص كبار السن والمرأة على تصدر المشهد الانتخابى.

ويأتي هذا وسط إجراءات إحترازية مشددة وارتداء الكمامة والمرور من خلال بوابة التعقيم الإلكترونى.

هذا ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.









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