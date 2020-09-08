شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حتى لا ننسى.. قيادات الإخوان يهددون الشعب المصرى بالقتل والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير من الجرائم والإرهاب ضد الشعب المصرى، تحمله جماعة الإخوان الإرهابية، منذ سقوط حكمها فى 30 يونيو 2013، عندما نزل الشعب المصرى يطالب بإسقاط تلك الجماعة وحكمها، ليبدأ معها تهديد قيادات التنظيم بقتل هذا الشعب واستمرار الأعمال الإرهابية.

Advertisements

وتنوعت جرائم الجماعة الإرهابية من اغتيالات ومحاولات اقتحام لمؤسسات الدولة شنتها الجماعة فى محاولة منها لتنفيذ أعمالها التحريضية ضد الشعب المصرى، وهدم مؤسساته، إلا أن المصريين وقفوا بالمرصاد لهذا الإرهاب وانتصروا عليه.

وتعددت محاولات الإخوان بنشر الإرهاب من اغتيال المستشار العام هشام بركات ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد قياداتها فى منصة اعتصام رابعة بسحق الشعب المصرى.