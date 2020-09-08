فيديو.. حتى لا ننسى.. قيادات الإخوان يهددون الشعب المصرى بالقتل والإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير من الجرائم والإرهاب ضد الشعب المصرى، تحمله جماعة الإخوان الإرهابية، منذ سقوط حكمها فى 30 يونيو 2013، عندما نزل الشعب المصرى يطالب بإسقاط تلك الجماعة وحكمها، ليبدأ معها تهديد قيادات التنظيم بقتل هذا الشعب واستمرار الأعمال الإرهابية.
وتنوعت جرائم الجماعة الإرهابية من اغتيالات ومحاولات اقتحام لمؤسسات الدولة شنتها الجماعة فى محاولة منها لتنفيذ أعمالها التحريضية ضد الشعب المصرى، وهدم مؤسساته، إلا أن المصريين وقفوا بالمرصاد لهذا الإرهاب وانتصروا عليه.
وتعددت محاولات الإخوان بنشر الإرهاب من اغتيال المستشار العام هشام بركات ومحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد قياداتها فى منصة اعتصام رابعة بسحق الشعب المصرى.
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