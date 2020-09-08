شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان والإرهاب.. كيف استطاعت الدولة المصرية التصدى لمخططات الجماعة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 2018 تكلف العالم اقتصاديا 60 مليار دولار، بسبب الإرهاب ويوميا يحصد أرواح لا تقدر بثمن والإرهاب ليس صنيعة جديدة، وليس أمرا جديدا، ولا فرق بين التتار والدواعش، ولكن الوضع يتعلق باختلاف وتطور العصر.
ويستعرض الفيديو التالى، كيفية سعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى السيطرة على الدولة المصرية خاصة بعد أحداث يناير، من خلال الوصول إلى الحكم والسعى للسيطرة على الدولة وتغيير هويتها، ولكن استطاعت الدولة عقب ثورة 30 يونيو السيطرة إلى إرهاب الإخوان، وإحباط الجيش المصرى للمخططات الإرهابية لجماعة الإخوان.
وهناك إرهاب يهدف إلى تحقيق مصالحه الضيقة، وإرهاب يتخذ من السياسة ستارة لتكفير المجتمعات، وتسعى إلى عصف المجتمعات والسيطرة عليها، وتعد جماعة الإخوان من أبرز النماذج لاستغلال الإرهاب والسياسة.
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