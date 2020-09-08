شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: رصدنا تزايد إقبال الناخبين على صناديق "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن غرفة عمليات التنسيقية فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة: "اليوم نستكمل ما بدأته غرفة العمليات ونتابع مع متابعى التنسيقية بالمحافظات منذ بداية فتح باب الترشح ".

وأضافت شيماء عبد الإله خلال كلمة لها فى مؤتمر صحفى عقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب: " لدينا 1500 متابع منذ بداية انتخابات مجلس الشيوخ، غرفة عمليات التنسيقية تقدم تقريرين فى اليوم بشأن العملية الانتخابية، نتابع بشكل مستمر ونقدم الأخبار على التوالى، رصدنا فتح اللجان فى مواعيدها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإقبال متزايد الآن فى منتصف اليوم".

فيما قالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ مستمرة فى متابعة جولة الإعادة بـ14 محافظة، مضيفة أنه عن طريق غرفة العمليات نتابع ونرصد ما تشهده العملية الانتخابية بالمحافظات.

و أضافت نشوى الشريف خلال كلمة لها فى المؤتمر، أن غرفة عمليات التنسيقية تتابع انتخابات الجولة الثانية من خلال متابعيها الذين على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن غرفة عمليات التنسيقية مستمرة فى عملها حتى غلق باب التصويت وإعلان النتيجة.

يذكر أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت من قبل أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى انطلقت الجولة الثانية منها فى الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء.

وأضافت التنسيقية أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح اليوم، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».

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