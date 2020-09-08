تابلت وفصول مجهزة بالإنترنت.. شوقي يوضح طبيعة الدراسة بالمرحلة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المرحلة الثانوية الأوفر حظا بين المراحل التعليمية الثلاث، لأنها تمتلك محتوى رقمي كيير، وكل الفصول مزودة بالإنترنت.

وأضاف شوقي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، أن مصادر التعلم، موجودة على القنوات التعليمية والمكتبة الإلكترونية، ومكتبة الدروس الإلكترونية، والبث المباشر، ومكتبة الدروس.

وينشر الخليج 365 شكل اليوم الدراسي للمرحلة الثانوية، وهو كالتالي:

ـ الحضور يومين أسبوعيًا.

ـ سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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ـ لن يتم طباعة كتب للطلاب.

ـ إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت .

ـ توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت.

ـ إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG.

ـ إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

ــ إضافة كتاب بناء الشخصية الوطنية المرحلة الثانوية لأولى ثانوي.