ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء إلى 168

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تسلمت 3 فنادق سياحية جديدة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، لإعادة التشغيل طبقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اللواء نادر العشماوي، إن الفنادق الثلاثة تسلمت اليوم شهادة السلامة الصحية لمزاولة المهنة، عقب التأكد من استيفاء كافة الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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وأوضح السكرتير العام أن هذه الفنادق هي: ونيو كوين شارم، ورويال باراديس، ودريمز بيتش.

ووصل إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على مستوى المحافظة 168 فندقًا، تزاول النشاط السياحي بالفعل.

وأكد السكرتير العام أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي زاولت العمل بالفعل، وأيضًا متابعة الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بها، تمهيدًا للحصول على شهادة مزاولة العمل.​