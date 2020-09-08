جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" استهدفت "بشائر الخير3" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أطلقت جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، التي استهدفت منطقة "بشائر الخير 3" بالقباري.

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء الدين رمضان، إنه جرى عقد لقاءات مع الأهالي والعاملين بمنطقة بشائر الخير 3 بالقباري، لتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

وأشار رمضان، في بيان، إن المبادرة شملت توعية المواطنين بكيفية التغلب على الإدمان بإيجاد بدائل ثقافية ورياضية لإخراج طاقاتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الإدمان والتعاطي خاصة بين الشباب أصبح يمثل خطورة كبيرة ليس على الشخص المدمن فقط، وإنما يمتد تأثيره على باقي أفراد أسرته، بما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي.