اليونان تفرض الحجر الصحي التام على ٣ مخيمات للمهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (أ ف ب)

قررت الحكومة اليونانية، فرض حجر صحي تام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى 21 سبتمبر الجاري، على ثلاثة مخيمات للمهاجرين قرب أثينا بعد أن سُجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان حكومي "فرض حجر صحي تام على مخيمات ملاكاسا وشيستو (شمال وغرب أثينا) وإليوناس" قرب العاصمة.

والأسبوع الماضي سجلت السلطات أول حالة إصابة بكورونا، في مخيم موريا الرئيسي في جزيرة ليسبوس حيث يقيم 12700 شخص أي أكثر من قدرته الاستيعابية بأربع مرات.

وبعد اجراء 1600 فحص لكشف الإصابة، ظهرت 17 حالة إيجابية على الأقل في موريا.

ويثير وجود عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات غير صحية في البلاد، قلق السلطات اليونانية.

والأسبوع الماضي وضع مخيم موريا ومخيمان آخران في اليونان في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا بعد تسجيل حالات اولى بكوفيد-19.

ودعا اتحاد الأطباء في ليسبوس، إلى تعزيز الفرق الطبية في الجزيرة التي تفتقر إلى وحدات العناية المركزة ما يعني نقل المرضى في وضع حرج إلى أثينا.

ودعا الاتحاد إلى الإسراع في تشغيل مستشفى يضم 62 سريرًا قدمته مؤخرًا لليسبوس الحكومة الهولندية ونقل الأشخاص المعرضين خارج مخيم موريا، وفقًا لبيان نشر على موقع "ستونيسي" الاعلامي المحلي.

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ومنذ منتصف مارس فرضت إجراءات صارمة للتنقل في مخيمات المهاجرين.

ولم ترفع الحكومة هذه القيود بتاتًا رغم انتقادات منظمات غير حكومية تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان والتي اعتبرتها "تمييزية" في حين اتخذ قرار رفع العزل في البلاد مطلع مايو.

وتدين هذه المنظمات حجز طالبي اللجوء في هذه المخيمات غير الملائمة لتطبيق تدابير الوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ورحب وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراشي، اليوم الثلاثاء، بتراجع عدد المهاجرين المقيمين في المخيمات المكتظة الواقعة في الجزر الخمس من بحر إيجه بنسبة 38 في المئة منذ يناير، ونقلهم إلى مراكز في اليونان.

كما رحب بتراجع عدد المهاجرين الوافدين من تركيا المجاورة منذ مطلع العام مقارنة مع 2019، في حديث الثلاثاء لتلفزيون "اي ار تي" العام.

ورغم تسجيل هذا التراجع في البلاد خلال فترة العزل في الربيع، عاد عدد الوافدين ليسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الصيف.

وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين الذين يطردون أو ينقلون إلى مكان آخر يزداد، وأن هدف الحكومة كان خفض عدد المخيمات عبر البلاد. ومنذ مطلع العام تم إغلاق 12 منشأة في اليونان مع بقاء 55.

وسجلت اليونان 289 وفاة بكوفيد-19 ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.