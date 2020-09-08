لاستطلاع رأي مجلس الدولة.. وزير الأوقاف يقرر تأجيل انتخابات نقابة القراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء، في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.
كانت نقابة القراء أعلنت إجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، في 20 من سبتمبر المقبل.
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