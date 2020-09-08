ارتفاع حصيلة قتلى حادث الانهيار الصخري في محجر للرخام بباكستان إلى 21 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار داخل محجر للرخام بمقاطعة "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي باكستان إلى 21 قتيلا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن مسؤول الشرطة في مهمند قوله، خلال حديثه

مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الانهيار الذي وقع داخل المنجم تسبب في اشتعال المواد المتفجرة التي تستخدم في تفجير الصخور.



كما أفاد مسؤولو الانقاذ بأنه تم انتشال

جثث 7 من عمال المحجر حتى الآن من تحت الأنقاض خلال عملية الإنقاذ التي استُأنِفَت في وقت سابق اليوم بعد توقفها في حوالي الساعة الثانية ليلا بالتوقيت المحلي بسبب الظلام.وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال آلات ثقيلة وقوى عاملة إلى المنطقة للمساعدة في عملية الانقاذ.