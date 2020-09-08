ارتفعت حصيلة قتلى انهيار داخل محجر للرخام بمقاطعة "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي باكستان إلى 21 قتيلا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن مسؤول الشرطة في مهمند قوله، خلال حديثهمع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الانهيار الذي وقع داخل المنجم تسبب في اشتعال المواد المتفجرة التي تستخدم في تفجير الصخور.
جثث 7 من عمال المحجر حتى الآن من تحت الأنقاض خلال عملية الإنقاذ التي استُأنِفَت في وقت سابق اليوم بعد توقفها في حوالي الساعة الثانية ليلا بالتوقيت المحلي بسبب الظلام.
كما أفاد مسؤولو الانقاذ بأنه تم انتشال
وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال آلات ثقيلة وقوى عاملة إلى المنطقة للمساعدة في عملية الانقاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى حادث الانهيار الصخري في محجر للرخام بباكستان إلى 21 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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