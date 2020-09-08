وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: التوترات بين أمريكا والصين تؤثر على علاقاتنا الدبلوماسية

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هواه، اليوم الثلاثاء، إن المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تجعل مساعي سول الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع القوى العظمى "مهمة صعبة للغاية"وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت كانج، خلال خطاب رئيسي ألقته في الاجتماع الافتراضي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، أن سول ملتزمة التزامًا قويًا بتعزيز وحماية

تحالفها الأمني مع واشنطن التي كانت بمثابة حجر الأساس للأمن والسلم في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وأوضحت أن كوريا الجنوبية ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين، مشيرةً إلى أن زيادة التنافس بين واشنطن وبكين وتضاؤل مساحة الحوار لحل المشكلات بين البلدين يجعل توطيد الروابط مع القوى العظمى أمرًا في غاية الصعوبة.وأكدت الوزيرة المورية أن سول تسعى إلى تعزيز مجالات المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة والصين ودول مجاورة أخرى.ولفتت إلى أن ما يقلق الجهات الفاعلة في السياسة الخارجية هو تصاعد حدة التوترات بين القوى العظمى، كما أن التدهور السريع في العلاقات بينهم أدى إلى زعزعة استقرار المجتمع الدولي.