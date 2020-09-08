مستشار السراج في القاهرة لبحث مبادرة لحل الأزمة الليبية

يقوم مستشار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بزيارته إلى القاهرة، يحمل خلالها مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما ذكرت قناة العربية نقلًا عن مصادر لم تذكرها.
وأشارت قناة العربية إلى أن مبادرة مستشار السراج، تعتمد على تثبيت وقف النار وإجراء انتخابات عام 2021 ، فيما دعا مستشار السراج لعدمالتوسع في جلسات الحوار السياسي.
وأوضحت المصادر أن مبادرة مستشار السراج تتحدث عن عملية تبادل للأسرى في ليبيا، كما يقترح مستشار السراج تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط.
وتضمنت مبادرة الوفاق أيضا اقتراح لجعل خط جسر السدادة غرب سرت للفصل بين القوات، بالإضافة إلى تأجيل الحوار السياسي والاكتفاء بالتحضير للانتخابات.
وكانت العربية قد أفادت نقلًا عن مصادر خاصة لم تذكرها، بأن هناك معلومات عن زيارة 6 شخصيات مقربة من السراج إلى القاهرة.
وأشارت إلى أن وفدا من مجلس الدولة الليبي غادر مطار مصراتة متجها إلى القاهرة. ولفتت إلى أن وفدا ثانيا يتجه لمصر يضم مستشار رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لشؤون الأمن القومي.
ويضم الوفد الليبي للقاهرة 4 برلمانيين ومستشار السراج للأمن القومي
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