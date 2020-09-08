لافروف يدعو نظيره القبرصي إلى زيارة روسيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لزيارة روسيا، خلال زيارته التي أجراها اليوم إلى قبرص وفقا لموقع روسيا اليوم



وقال لافروف في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع كريستودوليدس -

: "لقد دعوت نظيري القبرصي للقيام بزيارة أخرى إلى روسيا الاتحادية".. مُعربًا عن أمله في أن تسهل تلك الزيارة سبل تعزيز الشراكة بشكل أكبر بين البلدين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



يُشار إلى أن لافروف وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى قبرص في زيارة ؤسمية، التقى خلالها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

